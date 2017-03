Hoedt: In Italië wordt verdedigen als een pure kwaliteit gezien

Zijn eerste kennismaking met Oranje is verdediger Wesley Hoedt prima bevallen. De speler van Lazio lijkt in beeld om zaterdag in Sofia naast clubgenoot Stefan de Vrij het centrale verdedigingsduo te vormen tegen de Bulgaren.

Door Mikos Gouka

,,Dat ik nu bij de selectie van Oranje zit, heb ik volgens mij echt afgedwongen’’, zegt de 23-jarige Hoedt. Bij Lazio maakt hij al geruime tijd een stabiele indruk in het hart van de verdediging. ,,In Italië heb ik inmiddels 52 wedstrijden gespeeld. In de Serie A ben ik absoluut een betere verdediger geworden in vergelijking met de tijd dat ik bij AZ in de eredivisie speelde. Hier bij Oranje voel ik me ook lekker, het voelt ondanks dat het de eerste keer is goed. Ik kende natuurlijk al veel jongens.’’

Volgende week dinsdag oefent Oranje in de Arena tegen Italië. ,,Ik ken de Italiaanse spitsen, vorige week heb ik nog tegen Andrea Belotti van Torino gespeeld. Ik denk dat het beeld van mensen in Nederland over de Serie A vaak niet goed is. De ploegen in het linkerrijtje zijn stuk voor stuk goed.

,,En Juventus steekt daar nog bovenuit, hoe ze daar verdedigen is vaak indrukwekkend. Het is al vaker gezegd, een speler als Chiellini zou in Nederland in jeugdopleidingen misschien zijn afgevallen. Italië is anders, daar wordt verdedigen niet als iets extra’s gezien maar als een pure kwaliteit. Ja, dat vind ik mooi. Of ik het tegen Bulgarije mag laten zien, is afwachten. Dat is aan de bondscoach.’’

