Hofs wordt assistent van Fraser bij Vitesse

DOS-legende Tonny van der Linden (84) overleden

11:51 Op 84-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Vianen DOS-legende Tonny van der Linden overleden. De oud-voetballer van de Utrechtse club, die ook uitkwam voor Elinkwijk en 24 interlands voor Oranje speelde, werd in 1958 met DOS kampioen van Nederland. Van der Linden maakte tegen SC Enschede het enige doelpunt. Hij was al geruime tijd ziek.