Huiberts: We hebben dit seizoen geleerd wat verliezen is

Sinds het lichten van de optie van het contract van trainer John van den Brom zijn de resultaten van AZ wisselvallig geweest. Zo verloren de Alkmaarders de bekerfinale van Vitesse. Juist in de play-offs voor Europees voetbal leek de ploeg zich op te richten.



Tot de laatste wedstrijd. ,,We hebben veel moeten overwinnen”, zegt trainer John van den Brom zelf over het seizoen. ,,Maar over hoe we met name de thuiswedstrijden hebben gespeeld zijn we niet tevreden.”



Volgens de oefenmeester heeft het niet spelen van Europees voetbal ook een voordeel. ,,Dan kunnen we ons beter voorbereiden op de wedstrijden. Daar is meer tijd voor. Daarin ga ik door. Voor mij is dat geen discussie.”