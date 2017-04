Huldiging van kampioen Feyenoord op maandag, schaal naar de Kuip

De RET zet zondag tramlijnen 7, 21 en 24 in naar Woudestein. Speciaal voor Feyenoordfans die in de Kuip naar de wedstrijd en de schaalhuldiging willen kijken, laat de RET ook tramlijn 12 pendelen tussen Rotterdam Centraal en de Kuip.



Maandag tussen 9.00 uur en 16.00 uur is er zeer beperkt tramverkeer in het centrum van Rotterdam. Mensen die naar het centrum willen komen, kunnen de metro nemen en uitstappen bij Rotterdam Centraal, Beurs of Blaak. Station Stadhuis blijft gesloten.



Feyenoord, politie, RET en gemeente werken in volle gang aan de voorbereidingen. Komende dagen komt meer informatie beschikbaar voor supporters, bewoners en ondernemers via www.huldigingfeyenoord.nl.