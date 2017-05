Huntelaar: Seb heeft de genen van een doelpuntenmaker

Met vier kinderen is het al erg druk in huize Huntelaar in Angerlo, maar als het aan Klaas-Jan ligt is er plek voor meer. ,,Maar dat moet je aan mijn vrouw vragen. Ik denk dat ze erg gelukkig is met vier kinderen in huis. Het is 24 uur per dag een chaos. Als we de ene kamer aan het schoonmaken zijn, gebeurt er weer iets in een andere kamer. Maar als het aan mij ligt, kunnen we nog meer kinderen krijgen. Er is niets mooiers in de wereld dan een kind.’’