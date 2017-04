Hyballa-assistent Ernie Brandts voorlopig niet terug op het veld

Clubwatcher NEC: Had gehoopt dat NEC uitzondering op de regel zou zijn

24 april NIJMEGEN - NEC-clubwatcher Gerard Borgman had het 'een mooi gebaar' gevonden als de Nijmeegse club achter Peter Hyballa zou hebben blijven gestaan, ook als de oefenmeester was gedegradeerd. ,,Maar in de voetballerij is het meestal toch zo dat bij slechte prestaties de trainer moet wijken.’’