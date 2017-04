Hyballa duldt geen ervaren rot naast zich op bank

NEC leed zaterdag tegen Ajax (1-5) alweer de tiende nederlaag in elf duels. De club is inmiddels gezakt naar een zestiende plaats op de ranglijst. De positie verplicht aan het einde van het seizoen tot deelname aan de play-offs voor promotie en degradatie.

Edwin de Kruijff, technisch manager van NEC, wilde tot aan het einde van het seizoen een ervaren trainer aan de technische staf toevoegen. Hij was kennelijk nog niet vergeten hoe Feyenoord vorig seizoen weer de weg naar boven vond nadat Dick Advocaat trainer Giovanni van Bronckhorst was gaan adviseren. Hyballa voelt echter niets voor een dergelijke constructie.

,,Alles wat je nu nog aan de staf zou veranderen, is paniekvoetbal'', meent hij. ,,De club heeft daarna het vertrouwen in mij uitgesproken en aanvoerder Gregor Breinburg heeft dat ook gedaan. En dus gaan we gewoon tot het einde van het seizoen door met de huidige technische staf. Ik vind het goed dat Edwin de Kruijff nadenkt over oplossingen, maar ik zie dat niet zitten. Om nu voor vier wedstrijden wat anders te gaan doen. Zolang ik hier zit, denk ik mee, en ik denk dat het ons niet helpt als we de staf veranderen. Mijn kracht is duidelijk zijn en dat ben ik nu ook geweest."