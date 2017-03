Hyballa na pak slaag: Ik moet in de spiegel kijken

,,Wat moet ik zeggen na zo’n wedstrijd? Dat de tactiek niet goed was? Of dat ik de spelers niet gemotiveerd heb gekregen? Het was niks vandaag en daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik moet in de spiegel kijken.’’

Het was voor NEC de zevende nederlaag in de laatste acht wedstrijden. Of Hyballa voelt dat zijn positie onder druk komt te staan? ,,Nee, dat voel ik niet. De meeste druk voel ik van mezelf. Daar moet ik over nadenken’’, stelde Hyballa. ,,Nu is het gevoel heel slecht, we hadden wel met 6-0 kunnen verliezen. Utrecht heeft natuurlijk een goede ploeg. Het was vandaag mannen tegen jongens. Dat gebeurt een paar keer in het seizoen. Aan de bal was het veel te slecht. Maar de laatste weken hebben we goed gespeeld. Daar moeten we op verder bouwen.’’