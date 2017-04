Hyballa: Niet janken, maar herstellen en doorgaan

NEC verkeert met drie punten uit negen wedstrijden in de zorgen. Maar voor trainer Peter Hyballa is er geen reden tot panikeren. De nederlaag in de derby tegen Vitesse (2-1) van vandaag biedt voldoende perspectief voor de Nijmeegse eredivisieclub.

,,Dit is een pijnlijke nederlaag van een arm cluppie”, stelde Hyballa zondagmiddag. ,,Zeker omdat we zo laat in de wedstrijd onderuit gaan. Dit is voor proces dan heel goed, maar voor de punten heel slecht. Wij moeten alleen niet gaan janken, maar vooruit kijken. Woensdag wacht FC Groningen. Het is herstellen en pop naar de volgende wedstrijd.”

,,Het verlies is verdiend”, zei Hyballa. ,,Vitesse had meer balbezit en creëerde meer kansen. Maar ik moet in eigen mogelijkheden denken. Dat het spannend was, ligt ook aan ons. Het was een goede tactische keuze om 5-3-2 te spelen. Frank Sturing kan terug kijken op een goed debuut.”

De coach nam een risico. ,,Met die dribbelaars van Vitesse kozen we voor een defensief concept”, legde hij uit. ,,Dat zat dicht in de buurt van catenaccio (verdedigende Italiaanse speelwijze, red.). Je moet dan het middenveld overbruggen met de lange bal en gokken op counter. Wij hebben daarmee niet veel gecreëerd. Maar Vitesse kreeg ook geen kansen, dus defensief stonden we goed.”