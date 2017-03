'Ik ben ook wel benieuwd wat er gaat gebeuren'

Terwijl Siem de Jong in een interview voor de camera nog maar eens uitlegt op hoeveel procent hij momenteel zit, draait Marco van Ginkel even aan de opname-apparatuur en klopt Davy Pröpper zijn schoenen net iets te hard uit. ,,We verstaan elkaar nog altijd goed'', zegt de stoïcijnse De Jong. Hij kan het wel waarderen. ,,Wie er ook in de basis staat, we proberen elkaar te helpen en de teleurstelling moet op het veld onmiddellijk uit het lijf als je wél speeltijd krijgt. Het blijft topsport en we gunnen elkaar het beste."

Vorige week bezorgde De Jong zijn in de Adelaarshorst aanwezige vader ook nog een prachtavond door samen met zijn broer in één wedstrijd te scoren. ,,Ik wist direct na de goals al dat het de eerste keer was. We hebben elkaar daarna niet meer gezien, maar nog wel even geappt. Voor ons zijn dat mooie momenten, maar het gaat voor het team gewoon om wedstrijden winnen nu we het onszelf niet makkelijk hebben gemaakt. Wie weet is er dan nog een kans voor ons om op te schuiven."

Dan nog maar eens de vraag. Op hoeveel procent van zijn kunnen zit De Jong momenteel? Is er nog veel marge om dingen te verbeteren? ,,Dat laatste altijd en de eerste vraag vind ik lastig te beantwoorden. Ik voel me sterk en fit, daar gaat het kort gezegd denk ik om. En dat gevoel moet zo blijven. Natuurlijk hoop ik dat ik zaterdag weer speel en wat ik daarvoor kan doen, heb ik in de wedstrijden hiervoor en in trainingen gedaan. Ik probeer altijd te trainen met het gevoel dat ik de komende wedstrijd weer in de basis zou kunnen beginnen. Dat het voor de buitenwereld niet altijd te voorspellen is, snap ik wel. Zelf ben ik ook benieuwd wat er gaat gebeuren."



Uit de sessie van gisteren viel niets af te leiden voor het duel met Vitesse van morgenavond. In de ene partijvorm droeg De Jong wel het bekende hesje van de basisspelers, maar bij de andere weer niet. Hij en Van Ginkel lijken nu te strijden om een basisplek, of Cocu moet Davy Pröpper een keer laten aflossen. Het duo loste de afgelopen weken samen het penaltyprobleem van PSV voorlopig op. ,,Voor elke penalty is er druk, of je er nu twee hebt binnengeschoten of niet", vindt hij. ,,Dus ik ga niet te hoog van de toren blazen."