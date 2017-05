'Jammer dat we het niet met onze supporters konden vieren'

Vervelend, vond trainer Mitchell van der Gaag. ,,Als je handhaving afdwingt in zo’n wedstrijd, ik denk de beste van ons dit seizoen, dan wil je dat het liefst met je supporters vieren.” Dat vond ook aanvaller Nigel Hasselbaink: ,,Het was een beetje raar. Maar veiligheid gaat boven alles, dus ik vind de beslissing heel logisch. En binnen hebben we alsnog een feestje gevierd, hoor. We mogen gewoon heel tevreden zijn met wat we dit seizoen hebben gepresteerd.”

Dat iedereen er al van tevoren vanuit ging dat Feyenoord op bezoek bij Excelsior kampioen zou worden, had het elftal extra energie gegeven. Hasselbaink: ,,We werden al afgeschreven voor de wedstrijd was begonnen. Dat is geen lekker gevoel. We hebben het er in de kleedkamer veel over gehad. Uit zulke dingen haal je motivatie. En het loopt sowieso gewoon heel erg lekker bij ons de laatste weken. Vakantie is ook belangrijk voor een voetballer, maar het is eigenlijk zonde dat we nog maar één wedstrijd hebben.”