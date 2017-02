Jans: AZ zal iets willen rechtzetten

,,Het was niet goed wat ze lieten zien”, constateerde de coach van PEC Zwolle. De Alkmaarders gingen in de return tegen Olympique Lyon met liefst 7-1 ten onder. Een roemloos einde van het Europese avontuur. ,,Na donderdag lijkt AZ aangeschoten wild, maar dat is heel gevaarlijk. Ze zullen dit weekend iets recht willen zetten.”



Verder houdt Jans zich niet bezig met de herstelwerkzaamheden bij AZ. Zelf heeft de oefenmeester namelijk ook iets te repareren, na het verloren duel van vorige week bij FC Utrecht (3-1). ,,Tot aan die wedstrijd ging het goed met ons”, zei Jans. ,,Dat moeten we weer oppakken. Als je kijkt naar hoe veel punten we hebben gepakt tegen teams uit het linkerrijtje, zijn we op papier kansloos. Maar wanneer we het niveau van voor de wedstrijd in Utrecht weer halen, liggen er tegen AZ kansen.”



Daarom keert Kingsley Ehizibue weer terug in de Zwolse basiself, ten koste van Youness Mokhtar. De reis naar Noord-Holland maakt PEC Zwolle zondag zonder Hachim Mastour (voet), Erik Israelsson (lies) en Thanasis Karagounis (knie). Het drietal is geblesseerd, al naderen ze de uitgang van de ziekenboeg.