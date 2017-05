Janssen bij Oranje na wereldreis: Blij dat ik seizoen hier af mag sluiten

,,Natuurlijk hakt een trip op en neer naar Hong-Kong erin, maar je moet ook weer niet zeuren,’’ zegt de speler van Tottenham Hotspur. ,,Ik ben blij dat ik mijn seizoen bij Oranje mag afsluiten en ben klaar om tegen Marokko te spelen.’’ Janssen is net als iedereen benieuwd naar de plannen van de nieuwe bondscoach Dick Advocaat. Voorganger Danny Blind maakte van de Brabander de vaste eerste spits van Oranje, maar met Advocaat had Janssen nog geen contact. ,,Ik blijf Blind altijd dankbaar voor het vertrouwen. Hij heeft me laten debuteren en 10 interlands laten staan. Nu begint een nieuwe periode. Advocaat ken ik alleen van de twee weken dat hij vorig jaar assistent was van Blind. Dat was ook hier in Lagos en toen was hij volop aanwezig en gaf hij me tips.’’