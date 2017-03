Jensen: Ik had eigenlijk een derde goal moeten maken

Fredrik Jensen was vanavond bij FC Twente met twee treffers de gevierde man in de uitwedstrijd tegen Roda JC (0-3) . De negentienjarige Fin had dit seizoen, zijn eerste in de eredivisie, pas één keer gescoord.

Dat gebeurde vorige maand bij Excelsior (1-1). ,,Ik had vóór die wedstrijd en erna al vaker moeten scoren'', liet hij in Kerkrade bij FOX Sports in keurig Nederlands weten.

,,Het is mooi dat het nu wel lukte, twee keer nog wel'', vervolgde de aanvallende middenvelder. ,,Al raakte ik de bal bij mijn tweede treffer totaal verkeerd. Hoeveel doelpunten ik dit seizoen nog ga maken? Misschien eindig ik wel op zes. Ik had in deze wedstrijd eigenlijk al een derde goal moeten maken.''