Jerayno Schaken (Ajax) na ADO - Feyenoord: Ik ben beter dan m'n vader

Jerayno Schaken (7), die speelt in de jeugdopleiding van Ajax, bleek over de meeste bravoure te beschikken voor de camera's van FOX Sports. ,,Ik ben gewoon goed, beter dan m'n vader. Ik heb veel geoefend om bij een profclub te komen," zei hij. Zijn broer Kirayno (8) speelt in de jeugdopleiding van Feyenoord. De drie zoons van Ruben Schaken zijn net als hij vooral actief als rechtsbuiten.



De 34-jarige Schaken keek niet ontevreden terug op het verloren duel met Feyenoord (0-1). ,,Het ging beter dan de afgelopen wedstrijden. We hebben strijd geleverd, dat hoort bij een club als ADO. Over een paar maanden bepaald ik of ik mijn carrière nog vervolg, maar mijn opvolgers staan in ieder geval al klaar."