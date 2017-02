Jetro Willems kraakt instelling ploeggenoten

Over de slechte start van PSV, die de nederlaag tegen Feyenoord inleidde, was Willems duidelijk in zijn commentaar. ,,Ik heb al weleens eerder gezegd: je kunt niet relaxed beginnen aan zo'n wedstrijd. Je moet die spanning hebben, dat gevoel dat het erop of eronder is. Een paar spelers 'deden' dat niet vandaag, terwijl je dat wel mag verwachten. Zij haalden niet dat gif naar boven voor het team. Nee, ik ga geen namen noemen", zei een teleurgestelde Willems in zijn geboortestad. ,,We hebben vandaag verloren van de kampioen. We kunnen nu alleen nog voor de tweede plek gaan."