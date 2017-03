Johansson en Lewis na dit seizoen weg bij AZ

Getergde Becker wil knallen met ADO

15:03 Is Sheraldo Becker morgen het geheime wapen van ADO Den Haag in het degradatieduel met Roda JC? De 22-jarige aanvaller klopt in elk geval nadrukkelijk op de deur. ,,Als ik de kans krijg, probeer ik belangrijk te zijn voor het team'', aldus Becker. ,,We moeten knallen als team, want we hebben de punten hard nodig.''