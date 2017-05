John de Wolf: Ik sta maandag hopelijk ook op de Coolsingel

Jullie werden in 1993 kampioen bij FC Groningen. Wat herinner je nog van die dag?

,,Oh, bijna alles nog. Dat soort dingen vergeet je niet zo snel hoor. Wij wonnen met 0-5 bij FC Groningen. József Kiprich en Regi Blinker scoorden al vroeg in de wedstrijd, dat was natuurlijk lekker. Het oude Oosterpark was die middag gewoon een kleine Kuip, zoveel Feyenoorders zaten er die dag. Dat zal zondag op Woudestein niet anders zijn natuurlijk, dat hebben we vorige week ook al gezien bij Vitesse. Dat is prachtig om mee te maken als speler. Na de wedstrijd gingen we met het vliegtuig vanaf Groningen terug naar Zestienhoven en vanaf daar met de bus naar de Coolsingel. Dat was waanzinnig. Zoveel mensen langs de weg, er kwam geen einde aan. Ja, die beelden blijven altijd wel hangen."



Wat is het knapste aan de prestaties van Feyenoord dit seizoen?

,,Dat ze zo constant hebben gepresteerd. Ze staan al vanaf de eerste thuiswedstrijd, die 0-5 bij Groningen, bovenaan hè, vergeet dat niet. Waanzinnig knap. Wij kwamen in 1993 pas twee wedstrijden voor het einde aan kop, nadat PSV punten liet liggen. Het hele seizoen aan kop blijven is heel lastig. Feyenoord was dit seizoen echt een hecht team en de klik met de technische staf is ook fantastisch. Zeker in thuiswedstrijden hebben ze bij vlagen ook geweldig voetbal laten zien. Natuurlijk zijn er ook een paar tegenslagen geweest. Neem een Go Ahead Eagles-uit of Sparta-uit, maar de reactie daarop was steeds goed. Daaruit blijkt dat ze dit seizoen de terechte kampioen zijn."



Wat zou je de spelers en supporters nog willen meegeven?

,,Dat ze zoveel mogelijk moeten genieten. Wij werden na terugkomst uit Groningen direct op zondagavond gehuldigd op de Coolsingel. Nu zal er op zondagavond eerst feest zijn in de Kuip en op maandag op de Coolsingel. Twee dagen feest dus, zo moeten de fans het ook maar zien. En probeer niet te veel te drinken, want dan ben je alles de volgende dag weer vergeten."



Goed advies. Je staat trouwens derde in onze poll over wie de schaal zondag moet uitreiken. Wie zou het volgens jou moeten doen?

,,Oh, ik heb niet echt een voorkeur. Beenhakker en Van Hanegem zijn allebei iconen voor Feyenoord, dus dat ik als derde in dat rijtje wordt genoemd vind ik al een hele eer. Het moet een feest worden voor alle Feyenoorders, maar vooral voor de spelers en trainers uit de huidige selectie. Zij hebben het uiteindelijk gedaan dit seizoen. Ik heb m'n feestje in 1993 al gehad en dat vergeet ik nooit meer."