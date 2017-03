Jørgensen: Ajax krijgt problemen tegen Kopenhagen

,,Uiteraard heb ik de heenwedstrijd gezien’’, zegt Jørgensen. ,,Ik heb met vrijwel alle jongens van Kopenhagen gespeeld. Ik denk dat Ajax problemen krijgt in de Arena want ze zijn het niet gewend om tegen zo’n goed georganiseerde ploeg te spelen. Aan de andere kant creëerde Ajax best veel mogelijkheden in Denemarken. Als je dat vergelijkt met clubs die eerder in Kopenhagen speelden, viel dat wel op. Kopenhagen is lastig te verslaan als ze in de eerste wedstrijd een resultaat hebben geboekt. En dat is het geval.’’



Veel aanhangers van Feyenoord zouden het niet erg vinden als Ajax nog een ronde overleeft in Europa. Het zou de Amsterdammers misschien wel energie kunnen kosten die ze in de competitie nodig hebben. ,,Waar ik nu op hoop? Dat zal ik maar voor mezelf houden dit keer, hahaha. De stijl van Ajax is precies het tegenovergestelde van de manier waarop Kopenhagen wil spelen. Het gaat echt heel spannend worden donderdag in Amsterdam.’’