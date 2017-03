Jørgensen: Een andere druk nu? Nee, helemaal niet zelfs

Door Mikos Gouka



Nicolai Jørgensen kampte met een pijnlijke enkel, maar is fit genoeg om tegen AZ als aanvalsleider van Feyenoord te fungeren. De Deen bespeurt geen paniek in de Kuip.



De beslissende fase van de competitie breekt aan en plotseling heeft Feyenoord een waslijst met geblesseerden. Zes spelers niet beschikbaar voor het duel met AZ. Hoe kan dat?

Nicolai Jørgensen: ,,Het zijn vier spelers die er vergeleken met vorige week tegen Sparta niet bij kunnen zijn. Dat is inderdaad veel. Maar Feyenoord wordt niet onrustig van een paar geblesseerde spelers. Deze selectie is breed genoeg om dat verlies op te vangen.''



De concurrentie zegt: nu voelt Feyenoord dus echt wat het is om mee te strijden om de prijzen. Is de druk anders dan enkele weken terug?

,,Nee, helemaal niet zelfs. Er zijn nog altijd negen wedstrijden en we hebben nog heel veel punten nodig om bovenaan te kunnen eindigen. Er is niets veranderd. Ok, de druk is er natuurlijk, maar die is er al vanaf de start van het seizoen. Bovendien leggen we ons die druk zelf op, zeker na de mislukte zondag tegen Sparta.''



Hoe moeten we het verlies tegen Sparta zien? Een bedrijfsongevalletje omdat de start van Sparta zo geweldig was?

,,Nee, het was een totale offday. Het was echt slecht. Gewoon niet wat Feyenoord behoort te brengen in een derby. We weten dat allemaal dondersgoed. Maar het kan gebeuren in voetbal. Het is meer ploegen die bovenaan stonden overkomen en we zullen ook zeker niet de laatste ploeg zijn die zo onderuit gaat. We zullen moeten antwoorden zoals we dat dit seizoen vaak hebben gedaan: op overtuigende wijze.''



Hoe hebben jullie de nederlaag verwerkt deze week?

,,We waren er echt ziek van, laat dat duidelijk zijn. Het was wat dat betreft een rotweek, want dit Feyenoord moet van Sparta winnen, punt uit. Het is dan vreselijk om een week te moeten wachten op sportieve revanche.''

