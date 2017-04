Jørgensen haakt alsnog af, Kuyt treedt aan

Hij bleek uiteindelijk toch niet helemaal fit. Dirk Kuyt neemt zijn plaats in het Rotterdamse elftal in. De aanvoerder zou in Zwolle op de bank beginnen.



Jørgensen viel vorige week in de verloren topper tegen Ajax (2-1) al vroeg uit met een blessure. Hij miste de midweekse thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (8-0). Voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle was de Deense aanvalsleider weer fit bevonden.



,,Nicolai heeft de afgelopen dagen vol kunnen meetrainen. Met dit team moeten we de tegenstander pijn kunnen doen'', liet trainer Giovanni van Bronckhorst een uurtje voor het begin van de wedstrijd nog optimistisch weten.