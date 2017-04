Jørgensen: Ik blijf in de Kuip

Datzelfde geluid liet verdediger Jan-Arie van der Heijden horen. De voormalig speler van Vitesse keert terug in de Gelredome, maar wel als een speler die de landstitel bij kan aanraken. ,,Op papier is dit nog onze meest lastige opdracht, Vitesse staat van al onze resterende tegenstanders het hoogst op de ranglijst’’, zegt Van der Heijden.



,,De bekerfinale volgende week is voor Vitesse enorm belangrijk, maar daar zullen ze echt pas na Feyenoord mee bezig zijn. Ze zullen er vol in gaan. Ze kunnen echt wel herstellen in een week. Er wordt veel naar randzaken gekeken. Dat komt omdat mensen buiten de club om geen invloed op het resultaat hebben. Zoals ook Ajax gisteren langer gespeeld heeft dan normaal. Dat is niet ongunstig voor ons, maar we moeten het echt zelf doen.’’



Jørgensen was duidelijk toen hem werd gevraagd naar het spel van Ajax, de enige overgebleven concurrent voor de landstitel. ,,Ik heb niets gezien’’, zegt de Deen. ,,Zij verspelen vast geen punten meer, wij zullen het gewoon zelf moeten doen.’’