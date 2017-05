Jørgensen in eerste seizoen topscorer van eredivisie

Dirk Kuyt voltooit zijn ongekende heldenverhaal

16:23 Diep ontroerd wees Dirk Kuyt naar de hemel, met de vuisten gebald, meteen na het laatste fluitsignaal, in de wetenschap dat hij zojuist zijn eigen heldenverhaal had voltooid, drie keer scorend in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo: 3-1.