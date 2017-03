Jørgensen meldt zich voorzichtig op trainingsveld Feyenoord

Europese media oordelen keihard over 'Oranje duisternis'

12:03 Nadat de buitenlandse media gisteren al uitpakten met de dreun die het Nederlands elftal in Bulgarije kreeg, is ook het ontslag van bondscoach Danny Blind voer voor discussie. In de landen om ons heen wordt met stijgende verbazing gekeken naar de situatie rondom Oranje. ,,De crisis is hevig, de problemen liggen diep.''