Kans op vertrek Pröpper nihil

,,Zij hebben een bod gedaan. We hebben aangegeven dat we het een aanzienlijk bod vonden en dat het bespreekbaar zou zijn in de zomer, maar niet nu. En als zij het toch nu hadden gewild, had het bod veel hoger moeten zijn. Daarna zijn zij er niet meer op teruggekomen'', aldus technisch manager Marcel Brands vandaag tegen PSV TV.



,,Ik heb het er ook met Davy en zijn zaakwaarnemer over gehad. Als Davy zou mogen kiezen, kiest hij ook liever voor de zomer. Hij vindt het ook niet prettig om midden in het seizoen zoiets te doen. Vorig jaar kwam Zenit ook en toen zei hij eigenlijk heel resoluut nee. Nu had hij wel zoiets: ik sta er wellicht voor open, maar het tijdstip komt erg ongelegen. Dus het was ook niet zo dat er van Davy uit gepusht werd.''



PSV kan het dus zondag naar alle waarschijnlijkheid met de international opnemen in de topper tegen koploper Feyenoord. Brands: ,,In theorie kan natuurlijk alles. De markt is tot 24 februari open, maar wij hebben na dat laatste contact niets meer gehoord.