'Karaktervoetballer' De Vries (77) overleden

Chris de Vries is zaterdag op 77-jarige leeftijd overleden. De ex-prof maakte in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw furore bij Vitesse en De Graafschap.

Het bericht van het overlijden van de Westervoorter bereikte in Ghana ook zijn voormalig trainer Piet de Visser. ,,Ik heb veel verdriet van het overlijden van Chris, heb de tranen in mijn ogen'', zegt de 82-jarige De Visser vanuit Afrika.

,,Chris was een wereldgozer met wie ik altijd contact heb gehouden. Hij was zelfs nog op mijn boekpresentatie. Ik wist dat hij ernstig ziek was en vind het erg dat ik de laatste dagen niet dichter bij hem heb kunnen zijn.''

Karaktervoetballer

De Visser werd in 1971 trainer bij De Graafschap en haalde middenvelder De Vries, die 230 officiële duels voor Vitesse had gespeeld, naar Doetinchem. ,,Chris moest weg bij Vitesse en toen heb ik hem snel genomen. Geen seconde spijt van gehad, want hij was een geweldige karaktervoetballer. Chris speelde samen met Coen Poulus in dienst van Guus Hiddink, die zo mooie dingen kon doen.''

,,Chris stroopte de mouwen altijd op, maar deed ook bijzondere dingen. Hij wilde altijd tegenstanders door de benen spelen'', zegt zijn voormalig ploeggenoot Henk Overgoor. ,,Uit tegen ADO Den Haag deed hij dat eens in zijn eigen strafschopgebied, tot woede van trainer Evert Teunissen. Chris was een geweldige vent waar we ook enorm veel mee gelachen hebben. Maar als er gepresteerd moest worden, stond hij er altijd.''

Promotie