Karsdorp: We spelen met Feyenoord nog zeven finales

Karsdorp realiseert zich dat zijn sterke optredens bij Feyenoord geen garantie is voor een basisplaats bij Oranje. ,,Of de bondscoach om mij heen kan? Natuurlijk, maar ik ga er alles aan doen om me te laten zien. We zaten in de bus gisteren terug uit Friesland toen Excelsior tegen Ajax speelde. De televisie deed het niet goed, maar veel spelers keken op hun telefoon. Nu bij Oranje geeft toch een boost. Ik train met betere spelers. De Bulgaren ken ik niet. Dat krijgen we deze week te horen. We moeten een resultaat boeken, niet meer en niet minder.''