Karsdorp zet handtekening onder nieuw contract

Gisteren meldden wij al dat de handtekening van Karsdorp een kwestie van tijd was. Vandaag werd de zaak definitief beklonken. Het nieuwe contract zal een steun in de rug zijn van de Schoonhovenaar, want het is onduidelijk of hij dit seizoen nog in actie kan komen. Karsdorp kampt met een meniscusblessure.



Karsdorp liep de blessure onlangs op in het duel met Ajax. ,,De laatste twee, drie dagen ga ik met sprongen vooruit'', zei de international. ,,Ik hoop volgende week alweer met de groep te kunnen trainen. Ik ben iemand die niet veel wedstrijden wil missen. Ik ga keihard werken om er zo snel mogelijk weer bij te zijn.'' Over zijn contractverlenging: ,,Het is altijd mooi om bij te tekenen bij de mooiste club van Nederland.''



Karsdorp is dit seizoen een vaste waarde in het team van trainer Giovanni van Bronckhorst. ,,Dat Rick zijn debuut heeft gemaakt voor het Nederlands elftal, zegt alles over de ontwikkeling die hij ook dit seizoen weer doormaakt'', zegt technisch directeur Martin van Geel. ,,De beloning, in de vorm van dit vernieuwde en verbeterde contract, heeft hij zelf afgedwongen.''