Keizer: Vol trots zet ik mijn handtekening onder het nieuwe contract

De 48-jarige Keizer, die zelf in de jeugdopleiding van Ajax zat maar in het eerste elftal niet wist door te breken, is volgens het zogeheten Technisch Hart van Ajax de ideale kandidaat om het werk van Bosz voort te zetten.

,,De gesprekken die we hebben gehad, waren inderdaad positief en ik voel dan ook vertrouwen vanuit de organisatie'', zei Keizer. ,,Momenteel heb ik nog vakantie, maar ik zet binnenkort vol trots mijn handtekening onder het nieuwe contract. Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan. We moeten er gezien het Europese programma al vroeg klaar voor zijn. Het doel is om de lijn en speelwijze van het afgelopen jaar door te trekken, er een prachtig seizoen van te maken waarbij we uiteraard voor de prijzen gaan.''