'Keuze voor De Ligt was pittige beslissing'

,,In principe was het niet zo moeilijk, al moest ik wel een aantal dingen tegen elkaar afzetten'', vertelde Blind bij de NOS. ,,Natuurlijk was het een pittige beslissing, maar eigenlijk had ik die op voorhand al gemaakt. Door hem als rechtsbenige verdediger achter De Vrij te selecteren.''



Blind wilde tegen Bulgarije eigenlijk starten met Stefan de Vrij, maar de verdediger van Lazio bleek te veel last te hebben van een scheenbeenblessure. Hij koppelde vervolgens niet de linksbenige Wesley Hoedt, maar de onervaren De Ligt centraal achterin aan Bruno Martins Indi. ,,Natuurlijk stel ik me kwetsbaar op door hem te selecteren en op te stellen, maar volgens mij zie ik geen andere spelers over het hoofd. Ik vind De Ligt een uitstekende speler, ik heb vertrouwen in hem.''



De opdracht van Oranje is duidelijk. ,,Ik vind dat we hier voor de winst moeten gaan. En dat moet ook goed mogelijk zijn'', aldus Blind.