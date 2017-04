Klaassen: Dit is klote, de titelstrijd is beslist

De Amsterdammers hebben na de nederlaag, met nog twee duels te spelen, een achterstand van vier punten op koploper Feyenoord. ,,Het lijkt me dat de titelstrijd nu beslist is'', zegt Klaassen. ,,We hebben nog een kans, maar die is wel heel erg klein. We hebben het in het begin van het seizoen laten liggen, want de laatste tijd zijn we goed in vorm.''