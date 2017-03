Klaassen doelpuntenmachine buitenshuis, Moreno scoort erop los

sc Heerenveen - Go Ahead Eagles 2-2

Volledig scherm Veerman viert de 1-1 © ANP Pro Shots • sc Heerenveen en Go Ahead Eagles hebben na de winterstop allebei acht punten veroverd in acht duels (gemiddeld één punt per duel). Vóór de winterstop had Heerenveen 29 punten uit zeventien wedstrijden (1,7 gemiddeld) en Go Ahead twaalf punten uit zeventien duels, een gemiddelde van 0,7 punt.

• Voor het eerst sinds sc Heerenveen - Sparta (5-1) op 14 maart 2009 scoorden twee wisselspelers van Heerenveen in één wedstrijd.

• Henk Veerman maakte al vijf doelpunten als invaller dit Eredivisieseizoen, het meeste van alle spelers. Hij scoorde dit seizoen vaker als invaller dan iedere andere speler in het gehele vorige Eredivisieseizoen.

• sc Heerenveen kwam tot 23 doelpogingen, het hoogste aantal voor de Friezen in een Eredivisieduel sinds 11 december 2015 (25 tegen Excelsior).

FC Twente - Willem II 2-1

• FC Twente profiteerde van drie van de laatste zes eigen doelpunten van Willem II in de Eredivisie.

• Enes Ünal maakte dit seizoen al twaalf Eredivisiedoelpunten. Hij passeert daarmee het seizoensrecord van meeste doelpunten gemaakt door een Turk in de Eredivisie. Dat was hiervoor in handen van Colin Kazim-Richards (elf goals in seizoen 2014/2015).

• De laatste zes Eredivisiedoelpunten van Willem II vielen allemaal in het laatste half uur van de wedstrijd.

• Willem II kreeg tegen FC Twente net zoveel tegengoals als in de zes uitwedstrijden in de Eredivisie daarvoor bij elkaar (twee).

Volledig scherm Ünal, de Turk met de meeste goals in een Eredivisieseizoen © eric brinkhorst

PSV - Roda JC 4-0

Volledig scherm Moreno viert de 3-0 van PSV © ANP Pro Shots • PSV scoorde voor de vijfde keer dit seizoen vier doelpunten in een Eredivisiewedstrijd. De laatste keer dat PSV vier doelpunten thuis maakte was op 22 januari tegen sc Heerenveen (4-3).

• Dit Eredivisieseizoen kwam Roda JC in negen uitduels niet tot scoren. Daarmee werd het negatief clubrecord uit het seizoen 1973/1974 geëvenaard. In de laatste twee Eredivisiewedstrijden kwamen de Kerkraders zelfs niet tot een schot op doel. De laatste Eredivisieploeg die in twee wedstrijden op rij geen enkel schot loste, was SC Cambuur in 2013/14 (in de eerste twee speelronden).

• Héctor Moreno is met vijf goals de meest scorende verdediger in de Eredivisie dit seizoen. Met zijn doelpuntenproductie heeft hij nu ook zijn eigen seizoensrecord verbeterd. De laatste verdediger van PSV die meer doelpunten maakte was Alex in het seizoen 2006/2007. Hij maakte zes doelpunten als verdediger.

• Voor de eerste keer dit Eredivisieseizoen stond PSV bij rust met twee (of meer) doelpunten voor in eigen huis.

PEC Zwolle - Vitesse 3-1

• PEC Zwolle won voor de winterstop slechts drie keer, maar de ploeg pakte na de winterstop vier keer drie punten in de Eredivisie. Over 2017 staat PEC nu met Vitesse gedeeld zesde (beiden dertien punten, Vitesse beter doelsaldo), terwijl het over de periode voor de winterstop zestiende stond.

• Tot aan de nederlaag tegen PEC Zwolle (momenteel twaalfde op de ranglijst) verloor Vitesse enkel op bezoek bij teams uit de top-5.

• In totaal maakte PEC al veertien doelpunten in 2017 in de Eredivisie, één meer dan in de eerste seizoenshelft.

• Vitesse leed voor de vierde keer dit seizoen een nederlaag in de Eredivisie in het weekeinde na een midweeks bekerduel (één keer winst).

Volledig scherm Saymak en Thomas na de 1-0 © ANP Pro Shots

Sparta Rotterdam - Feyenoord 1-0

Volledig scherm El Ahmadi druipt af na de nederlaag tegen Sparta © Photo News • Geen team won dit seizoen een Eredivisiewedstrijd met minder schoten dan Sparta vandaag (vier - ook Utrecht tegen Heerenveen en Go Ahead tegen NEC).

• Alle vier Eredivisiedoelpunten van Mathias Pogba werden met het hoofd gemaakt.

• Feyenoord verloor voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 (toen tegen Excelsior en De Graafschap) tweemaal van een promovendus in één seizoen. Alleen NEC (elf) liet dit seizoen meer punten liggen tegen gepromoveerde ploegen dan Feyenoord (zes).

• Feyenoord had 69 procent balbezit tegen Sparta, het hoogste aantal voor de club in een competitieduel buitenshuis sinds 6 december 2014 (72% tegen Excelsior).

AZ - Excelsior 1-1

• AZ heeft door de remise dit seizoen al meer punten laten liggen in thuisduels (twintig) dan in het complete seizoen 2015/2016 (negentien).

• AZ heeft nu veertien duels op rij niet de nul weten te houden in de Eredivisie, de langste reeks sinds september 1987.

• Bij AZ kwamen 134 passes niet aan bij een medespeler, het hoogste aantal voor de Alkmaarders in een Eredivisieduel sinds januari 2015 (toen 139 tegen FC Dordrecht).

• AZ won geen van zijn laatste zes wedstrijden (G4, V2 in alle competities, waarbij winst na penalty's in de beker wordt gerekend als een gelijkspel). Eerder dit seizoen zetten de Alkmaarders ook al een reeks van zes wedstrijden zonder winst neer (G3, V3).

Volledig scherm Teleurstelling bij Vlaar © Pro shots

FC Groningen - Ajax 1-1

Volledig scherm Wéér een uitdoelpunt voor Ajacied Davy Klaassen © ANP • Door het 1-1 gelijkspel is FC Groningen voor het eerst sinds augustus 2012 zonder zege in zeven opeenvolgende competitiewedstrijden (G5, V2).

• FC Groningen verspeelde dit seizoen meer punten na een voorsprong dan elke andere Eredivisieploeg (achttien).

• Bryan Linssen maakte zijn laatste drie Eredivisiedoelpunten van buiten het strafschopgebied tegen PSV, Feyenoord en Ajax.

• Davy Klaassen maakte zijn tiende doelpunt in een uitwedstrijd dit seizoen, minimaal drie meer dan iedere andere Eredivisiespeler. Hij maakte dit seizoen elf keer de gelijkmaker of de goal waarmee zijn team op voorsprong kwam, vaker dan iedere andere speler.

FC Utrecht - ADO Den Haag 1-1

• Sinds de invoering van het driepuntensysteem (1995/1996) pakte FC Utrecht slechts in één seizoen meer punten na 25 duels dan het huidige aantal van 41 (42 in het seizoen 2012/2013).

• Het doelpunt van Richairo Zivkovic was zijn eerste schot op doel sinds 11 december en zijn eerste goal sinds 20 november tegen FC Twente. Zivkovic was 810 minuten zonder treffer.

• ADO Den Haag heeft voor het eerst sinds de vierde speelronde twee competitieduels op rij niet verloren.

• De in de rust gewisselde Guyon Fernandez kwam tot slechts acht balcontacten en één geslaagde pass: de aftrap na het doelpunt van Zivkovic.

Volledig scherm Zivkovic na zijn eerste doelpunt sinds 20 november © ANP Pro Shots

NEC - Heracles Almelo 3-1