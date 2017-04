Klaassen door het dolle heen: Ik kan wel huilen

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen was door het dolle heen na de stunt van zijn ploeg tegen Schalke 04. ,,Dit is zo bizar, ik weet het allemaal niet.''

Ajax gaf de 2-0 uit de heenwedstrijd weg, kwam in de verlenging met een man minder zelfs op 3-0 achter, maar knokte zich in de slotfase terug tot 3-2 en dus naar de halve finale. ,,Niet normaal, ik weet het allemaal niet'', stamelde hij tegenover RTL 7. ,,We speelden niet lekker en kregen snel achter elkaar twee goals tegen. Dat was klote. Maar dit is zo bizar.''

Ajax bleef er ondanks de dramatische vooruitzichten in geloven, legde Klaassen uit. ,,We zeiden in de rust van de verlenging dat we het nog vijf minuten zó gingen proberen, daarna zouden we alles of niets gaan spelen. Iedereen bleef maar rennen en gaan. Nick (Viergever, red.) kon niet meer lopen, maar maakt die goal nog. Iedereen die een bal schoot, kreeg kramp. En tóch bleven we gaan. Echt, ik kan wel huilen.''