Klaassen: Ik ben wel eens lekkerder wakker geworden

Door Mikos Gouka

Bij Oranje hoopt Klaassen even de zinnen te kunnen verzetten. ,,Even ergens anders aan denken dan het gelijkspel tegen Excelsior.'' Van Bulgarije, zaterdag de tegenstander van het Nederlands elftal in Sofia, weet de Ajacied hoegenaamd niets. ,, Dat komt deze week wel.''



Vincent Janssen, de spits van Tottenham Hotspur, meldde zich uiteraard ook vanavond in Noordwijk. ,,Ik ben blij dat ik er weer ben. Ik heb wel contact met Blind. Ook in de winterstop. Over verhuur of niet bijvoorbeeld. Wat hij adviseerde? Dat is tussen mij en de bondscoach. We moeten het ook niet groter maken dan het is, ik heb met meer mensen gesproken. Ik wacht op mijn kans, al krijg ik niet veel speelminuten in Londen. Mijn doelpunt laatst was lekker. Over de Bulgaren weet ik weinig. We moeten winnen. We hebben punten laten liggen tegen Zweden en Frankrijk. Onnodig. Maar we hebben nog goede kansen om ons te kwalificeren."