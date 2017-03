Klaassen na puntverlies: Het was slecht

Klaassen zag een matig Ajax tegen Excelsior. ,,Heel veel ging mis, het was gewoon slecht'', vond de middenvelder. ,,Het liep niet soepel. Meer valt er niet over te zeggen.''



Ajax kreeg na de snelle tegentreffer wel wat meer grip. ,,Na die goal gingen we meer drukken, maar naar mate de wedstrijd vorderde voelden we dat het moeilijk ging worden.''



Over de wedstrijd tegen koploper Feyenoord van 2 april is Klaassen duidelijk: ,,Die moeten we winnen. Als wij alles winnen hebben we nog kans, maar na deze wedstrijd mogen we het daar eigenlijk niet over hebben.''