Klaassen pissig: Scheids was de grote man aan het uithangen

Captain Klaassen was tegenover FOX Sports vooral boos op de Portugese arbiter Artur Soares Dias, die de aanvoerder van Ajax na een afgekeurde goal geel gaf. Door die kaart mist Klaassen de return. ,,Ik vroeg: What happened? Toen werd-ie boos. De scheids was sowieso een beetje de grote man aan het uithangen, tegen ons allemaal.''

Over de wedstrijd was Klaassen - op de nederlaag na - best tevreden. ,,Na die vroege 1-0 pakten we het goed op. We gingen beter voetballen, kwamen goed in de wedstrijd. Maar zo beginnen is natuurlijk dramatisch. Ik denk wel dat het spel en de uitslag zeker perspectief bieden.''