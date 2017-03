Klassieke Klassiekers: van Venneker tot Veltman

29 november 1964, Feyenoord - Ajax 9-4

Vijf goals in één Klassieker is heel veel, zelfs als het het totaal aantal treffers in de hele wedstrijd betreft. Eind 1964 is Hans Venneker namens Feyenoord echter in zijn eentje verantwoordelijk voor vijf treffers tijdens de grootste wedstrijd van Nederland.

Ajax komt in de eerste helft nog wel twee keer op voorsprong (0-1 en 1-2), maar de Amsterdammers - met onder anderen Wim Suurbier, Johan Cruijff en Sjaak Swart - staan halverwege al met 5-2 achter. Venneker heeft er dan al drie gemaakt, en schiet er na de pauze zelfs nog twee bij.

18 september 1983, Ajax - Feyenoord 8-2

Die doelpuntrijke afstraffing wordt door Ajax in 1983 rechtgezet. Johan Cruijff heeft niet lang daarvoor de gevoelige overstap van Amsterdam naar Rotterdam gemaakt, maar krijgt in het Olympisch Stadion het deksel keihard op zijn neus.

Door goals van Jesper Olsen, Marco van Basten en Peter Boeve komt Ajax op 3-0, maar Henk Duut en Peter Houtman brengen de spanning nog voor rust terug in de wedstrijd. Het blijkt ijdele hoop, want Van Basten (twee), Olsen, Keje Molenaar en Ronald Koeman maken de afstraffing compleet. De wraak van Feyenoord is evenwel zoet: het wordt dat seizoen kampioen.

8 maart 1995, Ajax – Feyenoord 1-2 (kwartfinale KNVB-beker)

In het seizoen 1994/95 staat er geen maat op Ajax. De ploeg wint de Super Cup (door Feyenoord te kloppen), wordt ongeslagen landskampioen (slechts zeven gelijke spelen) en wint zelfs de Champions League zonder ook maar één keer te verliezen.

Ook in het bekertoernooi gaat het in de eerste twee rondes crescendo, totdat Feyenoord in de kwartfinale op visite komt. Ronald de Boer en Ruud Heus zorgen voor een 1-1 stand na negentig minuten, waarna Mike Obiku in de verlenging de golden goal maakt. Na overwinningen op SC Heerenveen en FC Volendam wint Feyenoord dat jaar het bekertoernooi.

22 oktober 1995, Feyenoord - Ajax 2-4

Niet veel later is er aan de status van Ajax weinig veranderd, of het moet zijn dat deze nóg groter is. Het is inmiddels het beste team van Europa en is het daaropvolgende seizoen oppermachtig begonnen. Negen competitieduels lang krijgt keeper Edwin van der Sar niet één tegendoelpunt te slikken. Wederom: totdat de Amsterdammers Feyenoord treffen.

Binnen zeven minuten hebben Clemens Zwijnenberg en Henrik Larsson de goalie al verslagen, waardoor een stunt lonkt. Winston Bogarde, Jari Litmanen en Marc Overmars (twee goals) stellen echter orde op zaken, en Ajax wordt dat jaar wederom kampioen.

28 augustus 2005, Ajax - Feyenoord 1-2

Het klinkt als een eeuwigheid geleden, maar het duel op 28 augustus 2005 is toch echt de laatste keer dat Feyenoord in Amsterdam wist te winnen. Salomon Kalou krult met rechts de 0-1 in de lange hoek, waarna Dirk Kuyt vroeg in de tweede helft de 0-2 laat aantekenen en de wedstrijd beslist.

Later dat seizoen - op 5 februari 2006 - wint Feyenoord ook het thuisduel, met 3-2. Doelpuntenmakers in dat duel zijn Nicky Hofs, Romeo Castelen en wederom Kuyt. De dubbele zege op de aartsrivaal maakt zó veel indruk, dat er in Rotterdam zelfs een dvd wordt uitgebracht over de beide wedstrijden.

29 januari 2012, Feyenoord – Ajax 4-2

Tussen John Guidetti en de supporters van Ajax zal het wel nooit meer goed komen. Dat bleek onlangs nog toen de Zweedse ex-Feyenoorder namens Celta de Vigo scoorde in Amsterdam, om vervolgens langdurig zijn onvrede richting het thuispubliek kenbaar te maken.

Reden voor de wederzijdse antipathie is de hartstochtelijke liefde die Guidetti voor Feyenoord koestert, maar toch zeker ook het onderlinge competitieduel van begin 2012. Met drie doelpunten legt Guidetti de Amsterdammers over de knie. Het is de laatste keer dat Feyenoord van Ajax heeft gewonnen. Althans: in competitieverband.

28 oktober 2015, Feyenoord - Ajax 1-0 (derde ronde KNVB-beker)

Want de laatste Feyenoord-zege op Ajax dateert van 'slechts' anderhalf jaar geleden. Ajax heeft op dat moment vier van de vijf laatste landstitels gepakt, terwijl Feyenoord het al jaren zonder prijs moet doen. In een kolkende Kuip wordt de eerste échte stap richting nieuw zilverwerk gezet.

Het bekerduel lijkt uit te draaien op een verlenging, totdat een bal in de vijfde minuut van de blessuretijd wordt voorgegeven en door Joël Veltman in eigen doel wordt gewerkt (hoofdfoto). De Kuip ontploft, en Feyenoord wint het bekertoernooi door later ook nog AZ en FC Utrecht te kloppen.