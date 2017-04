Kluivert: Jammer dat ik niet scoorde, mijn vader deed dat wel

Kluivert voetbalde zoals ze graag zien in de Arena. ,,Wij zijn Ajax, wat kom je hier doen'', zo omschreef hij zijn houding. ,,Ik wil gewoon acties maken. En als die niet lukken, dan doe ik het weer. Net zo lang totdat ze wel lukken. Als ploeg hebben we het geweldig gedaan. Feyenoord had alleen wel met veel meer doelpunten verschil moeten verliezen. We hebben heel veel kansen gehad. Het is ook jammer dat ik niet heb gescoord, dat deed mijn vader wel in zijn eerste klassieker.''

Feyenoord won slechts één van de 21 voorgaande duels met Ajax in de Eredivisie. , ,Maar ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan'', zei Kluivert. ,,Zij willen duels winnen. Maar als dat niet lukt, dan geeft voetbal vaak de doorslag. Op basis van deze wedstrijd is het best raar dat we niet bovenaan staan'', erkende de aanvaller. ,,Maar de titelrace is nog niet gespeeld. Natuurlijk kan Ajax nog kampioen worden, daar geloof ik in. Het zou raar zijn als ik dat niet zou zeggen. Maar ik geloof het ook echt.''