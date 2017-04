Kluivert op een na jongste ooit, penalty-alert bij Te Wierik

AZ - FC Groningen 0-0

Volledig scherm AZ-keeper Tim Krul stopt het schot van FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi. © ANP Pro Shots • AZ is de koning van de remises in eigen huis. Het was voor AZ het achtste gelijkspel in Alkmaar dit eredivisieseizoen. In 1987/88 zag het AZ-publiek voor het laatst zo vaak een duel gelijk eindigen (ook 8 keer).



• Tim Krul hield voor het eerst sinds november 2014 de nul in opeenvolgende competitieduels (destijds drie duels op rij voor Newcastle United).



• FC Groningen is tien eredivisieduels op rij zonder overwinning. Deze eeuw zette de club slechts eenmaal een langere reeks zonder winst neer (12 in 2002).



• In het duel tussen AZ en Groningen werden liefst 26 corners gegeven, het hoogste aantal in een eredivisiewedstrijd sinds Opta dit bijhoudt (2010/11).

PEC Zwolle - Excelsior 1-1

• PEC Zwolle schoot twaalf keer naast of over het doel van Warner Hahn. In geen enkel eredivisieduel hadden de Zwollenaren dit seizoen vaker het vizier niet op scherp staan. De vier schoten op doel was het laagste aantal voor de Blauwvingers in een thuiswedstrijd in acht thuisduels (30 oktober 2016, 4 tegen Go Ahead Eagles).



• Django Warmerdam was betrokken bij zes eredivisiedoelpunten voor PEC dit seizoen (4 goals, 2 assists). Alleen Nicolai Brock-Madsen (7) en Queensy Menig (8) waren productiever voor Zwolle.



• Excelsior bleef in de afgelopen vier eredivisieduels ongeslagen (één zege, drie remises), de laatste keer dat de Kralingers langer ongeslagen bleven was in de periode oktober-november 2014 (toen vijf).



• Luigi Bruins scoorde in de 34ste minuut met de eerste doelpoging van Excelsior; PEC had toen al zeven keer een schot genoteerd. Bruins was dit seizoen betrokken bij zes eredivisiegoals (2 goals, 4 assists), alleen in zijn eerste twee seizoenen in de Eredivisie was hij waardevoller voor zijn team (11 in 2006/07 en 8 in 2007/08).

Volledig scherm Django Warmerdam haalt uit en maakt de 1-0 tegen Excelsior. Hicham Faik (links) komt te laat. © Proshots/Erik Pasman

Sparta - PSV 0-2

• Sparta kwam voor de tweede keer dit seizoen tot slechts één schot van binnen de zestien, het vorige duel waarin dit gebeurde was de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-0 winst).



• Roy Kortsmit maakte dit seizoen enkel in de uitwedstrijd tegen PSV (13 reddingen) meer reddingen dan in het thuisduel met PSV (7, net als tegen Feyenoord en sc Heerenveen).



• PSV hield voor de veertiende keer de nul; het hoogste aantal sinds 2009/10 (16).



• Jürgen Locadia kwam tot acht doelpogingen. Nooit schoot hij vaker in één van zijn 105 voorgaande eredivisieduels (ook 8 tegen FC Groningen in maart 2016).

Volledig scherm PSV-spits Jürgen Locadia viert zijn goal tegen Sparta met trainer Phillip Cocu. © ANP Pro Shots

Heracles - Heerenveen 4-1

• Met vijf doelpunten kende Heracles - Heerenveen de eerste helft met de meeste doelpunten van dit Eredivisieseizoen. De Almeloërs kwamen in een thuisduel nog nooit zo snel tot drie eredivisiedoelpunten (26 minuten).

• Mike te Wierik was verantwoordelijk voor vier van de laatste acht strafschoppen gegeven tegen Heracles Almelo.

• Met zijn eerste doelpunt uit een directe vrije trap maakte Samuel Armenteros zijn vijftigste goal in de Eredivisie (in 168 wedstrijden).



• Heerenveen kreeg in 2017 al drie keer vier of meer doelpunten tegen in een Eredivisieduel, dat gebeurde in heel 2016 slechts twee keer.



• Reza Ghoochannejhad maakte zijn zestiende Eredivisiedoelpunt van het seizoen, het hoogste aantal van een Heerenveen-speler sinds 2013/14 (Alfred Finnbogason, 29 keer).

Volledig scherm Samuel Armenteros maakt de 2-1 uit een vrije trap. © ANP Pro Shots

FC Utrecht - Willem II 2-0

• FC Utrecht heeft na 28 duels 47 punten. In de laatste 35 seizoenen gebeurde het maar één keer dat de ploeg meer punten had na 28 duels (in 2012/13, 49 punten). FC Utrecht hield ook al tien keer de nul dit seizoen. De laatste keer dat de Domstedelingen meer clean sheets in een compleet Eredivisieseizoen noteerden was in het seizoen 2009/10 (toen 18).



• Sébastien Haller staat nu op veertig Eredivisiegoals voor FC Utrecht: daarmee is hij samen met Stefaan Tanghe de meest scorende buitenlander ooit voor de Utrechters.



• Niemand ondernam meer doelpogingen dan Sofyan Amrabat in dit duel (4 keer). Hij is de speler met het meeste schoten zonder doelpunt dit Eredivisieseizoen (50).



• De 2-0 was de honderdste goal die Erik ten Hag zag als trainer van FC Utrecht in 62 Eredivisiewedstrijden. Geen enkele trainer die minimaal tien wedstrijden op de bank zat heeft een hoger winstpercentage bij Utrecht dan de Tukker (45%).



• Erwin van de Looi verloor als Eredivisietrainer zes keer van FC Utrecht, van geen enkele andere ploeg verloor Van de Looi zo vaak in de Eredivisie.

Volledig scherm Eén minuut stilte in Galgenwaard voor FC Utrecht - Willem II ter nagedachtenis van Theo Aalbers. De oud-voorzitter overleed vorige week. © ANP Pro Shots

Vitesse - NEC 2-1

• Vitesse won voor het eerst sinds 1999/00 een thuisduel van NEC. DE Arnhemmers scoorden dit seizoen voor de vijfde keer vanuit een strafschop. Geen team verzilverde er meer (gelijk met FC Twente).



• Ricky van Wolfswinkel was bij acht van de laatste dertien Vitesse-goals afmaker (6) of aangever (2). Hij was betrokken bij twintig doelpunten dit seizoen (15 goals en 5 assists), een verbetering van zijn persoonlijke record in de Eredivisie en de eerste Vitesse-speler met 20+ sinds Wilfried Bony (37 in 2012/13).



• Met het debuut van Frank Sturing liet Peter Hyballa liet dit seizoen zeven tieners in actie komen bij NEC, een clubrecord voor de Nijmegenaren in de Eredivisie (6 in 1971/72).

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel haalt uit tegen NEC. © Photo News

ADO Den Haag - Roda JC 4-1

• ADO kwam voor het eerst sinds 6 april 2014 tot vier Eredivisiedoelpunten in een thuiswedstrijd (toen 4-1 tegen FC Utrecht). De club scoorde in de laatste vijf eredivisieduels even vaak als in de vijftien duels daarvoor (7 keer).



• Het doelpunt van Sheraldo Becker (49 seconden) was de snelste goal van ADO Den Haag in een Eredivisieduel sinds Mike van Duinen op 17 januari 2015 (na 26 seconden, tegen SC Cambuur). Becker had drie schoten op doel, het hoogste aantal voor een ADO-speler sinds Mike Havenaar op 28 augustus 2016 (toen 4).



• Roda JC kreeg in de laatste vijf Eredivisieduels vijftien doelpunten om de oren, net zoveel als in de zestien Eredivisieduels daarvoor bij elkaar. De Limburgers kregen dit seizoen al zes goals tegen uit penalty’s, evenveel als in de twee gehele vorige seizoenen op het hoogste niveau bij elkaar.

Volledig scherm Nasser El Khayati maakt de 2-0 tegen Roda JC. © ANP Pro Shots

• Ajax ondernam 24 doelpogingen tegen Feyenoord, de laatste keer dat de Amsterdammers vaker schoten in een wedstrijd tegen de aartsrivaal was in januari 2011 (toen 25 keer).



• De treffer van Lasse Schöne na 53 seconden was de op-een-na snelste goal in een Eredivisieduel tussen Ajax en Feyenoord, na Johnny Rep in 1973. Zijn goal was zijn eerste tegen een Rotterdamse club in Amsterdamse dienst; van de huidige Eredivisieteams heeft hij enkel nog niet voor Ajax tegen Excelsior en Sparta gescoord.



• Justin Kluivert (17 jaar, 332 dagen) werd de jongste basisspeler voor Ajax in De Klassieker sinds Rafael van der Vaart op 10 december 2000 (17 jaar, 303 dagen).



• Hakim Ziyech veroverde liefst vijftien keer balbezit, het meeste in Ajax - Feyenoord en een persoonlijk record in de Eredivisie (128 wedstrijden).



• De wissel van Nicolai Jørgensen na elf minuten was de snelste Feyenoord-wissel in een Klassieker sinds Paul Bosvelt op 2 mei 1999 (7 minuten).



• Michiel Kramer maakte al zijn drie Eredivisiegoals dit seizoen in de blessuretijd (91ste minuut, 99ste minuut, 91ste minuut).

Volledig scherm Justin Kluivert wordt gestuit door Bart Nieuwkoop. © Pim Ras fotografie

FC Twente - Go Ahead Eagles 1-2

• FC Twente verloor voor het eerst in 52 Eredivisieduels na thuis de openingstreffer te hebben gemaakt (laatste keer: mei 2012, 3-4 tegen sc Heerenveen).



• Het eerste en enige schot op doel van FC Twente in de tweede helft kwam in de 90ste minuut.



• Enes Ünal staat dit seizoen op veertien competitietreffers (26 duels), meer dan in zijn eerste vier profseizoenen bij elkaar voor Bursaspor, KRC Genk en NAC Breda (13 in 58 duels). Ünal kwam in de eerste helft tegen Go Ahead Eagles tot vier schoten op doel, meer dan in elk ander volledig Eredivisieduel dit seizoen.



• Go Ahead Eagles bleef in vijf van de laatste zes uitwedstrijden ongeslagen (W2, G3) terwijl het in de acht uitwedstrijden daarvoor slechts één keer niet verloor (G1). De club uit Deventer heeft in de tweede seizoenshelft al evenveel goals gemaakt als in de eerste seizoenshelft (14), ze hadden hiervoor 84 schoten minder nodig (eerste seizoenshelft 181, tweede 97).



• Marcel Ritzmaier werd de eerste Go Ahead-speler met een goal en een assist in een Eredivisieduel sinds Fernando Lewis in oktober 2014.