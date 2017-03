Knappe zege Oranje Leeuwinnen op Zweden

De vrouwen van Oranje eindigden door de zege vermoedelijk als tweede in de poule. Daardoor wacht woensdag waarschijnlijk een duel om de derde plaats, maar dat is afhankelijk van de uitslagen van de laatste groepsduels later vanavond. Er zijn in de strijd om de Algarve Cup drie poules van vier landen.



Het duel met Zweden was niet hoogstaand. Kansen deden zich nauwelijks voor. De nummer acht van de wereld en olympische finalist van Rio was lange tijd iets sterker dan Oranje, maar echt in de problemen kwam de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman niet. Sterker nog, in de tweede helft beet Oranje veel feller van zich af. De beste kans was voor Vivianne Miedema, die kort na de rust de paal raakte. In de 80ste minuut kon Oranje het krachtsverschil ook echt in een treffers uitdrukken, nadat Lineth Beerensteyn over de knie was gegaan. Van den Berg maakte van elf meter geen fout.



Oranje pakte zes punten in de groepsfase van de Algarve Cup. Op de overwinning van 1-0 op China volgde een nederlaag van 3-2 tegen Australië. De Algarve Cup geldt voor Nederland als voorbereidingstoernooi op het Europees kampioenschap, dat op 16 juli begint. In eigen land treffen de Leeuwinnen dan België, Denemarken en Noorwegen.