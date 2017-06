Knieklachten brengen De Vrij pas later bij Oranje

Het was aanvankelijk de bedoeling dat De Vrij zich net als Arjen Robben, Kevin Strootman, Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen donderdag zou melden in Lagos. De komst van de oud-Feyenoorder laat echter nog een paar dagen op zich wachten. Dat geldt ook voor Jeremain Lens, die zaterdag met Fenerbahçe de Turkse competitie afsluit tegen Adanaspor.

Oranje oefent zondagavond in Rotterdam tegen Ivoorkust. Wesley Sneijder, die woensdag na de gewonnen oefeninterland in Agadir tegen Marokko (1-2) snel terugvloog naar Istanbul, is dan ook weer van de partij. De spelmaker speelt zaterdag met Galatasaray eerst nog tegen Konyaspor. Sneijder kan tegen Ivoorkust recordinternational Edwin van der Sar evenaren met zijn 130e wedstrijd in de nationale ploeg. Hij hoopt dan volgende week vrijdag, uitgerekend op zijn 33e verjaardag, tegen Luxemburg het record alleen in handen te krijgen.