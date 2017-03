KNVB-baas De Jong wil publiek met HawkEye mee laten kijken

De Jong hoopt dat fans op termijn met de scheidsrechters mee kunnen kijken en luisteren. ,,Door bijvoorbeeld zo’n graphic van HawkEye op een groot scherm te laten zien in het stadion. Door mee te laten luisteren in de communicatie van de scheidsrechters."



De Jong weet dat zijn ideeën een flinke investering in de stadions vergen. ,,We werken in Nederland nu eenmaal met andere begrotingen. We moeten er daarom binnen het voetbal nu al over gaan nadenken. Hoe we met relatief beperkte middelen toch de waarheid in de stadions zichtbaar kunnen maken."



Vanavond en morgen wordt er in de KNVB-beker voor het eerst gebruik gemaakt van een videoarbiter die niet op locatie aanwezig is. Kevin Blom houdt vanavond tijdens Sparta-Vitesse vanuit Hilversum contact met scheidsrechter Pol van Boeken.



De KNVB streeft ernaar om vanaf het seizoen 2018/2019 bij alle wedstrijden in de Eredivisie een videoscheidsrechter te hebben. Het dure HawkEye-systeem is voorlopig alleen beschikbaar in het stadion van Feyenoord.