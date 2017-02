KNVB en Vitesse nemen afstand van apengeluiden richting Onana

Het filmpje werd al snel van YouTube verwijderd, maar is wel bekend bij de KNVB. ,,Racisme hoort niet in het stadion thuis en moet worden aangepakt. De rapportages van clubs en deze beelden worden voorgelegd aan de aanklager, die de aard en inhoud bestudeert en een onderzoek kan instellen", luidt de verklaring van de bond.



De rapportages van clubs en scheidsrechters moeten vandaag worden ingeleverd. Daarna wordt bekend of de aanklager een onderzoek begint naar het wangedrag van enkele fans van Vitesse.



Ook Vitesse heeft in een reactie laten weten 'met afkeer te hebben kennisgenomen' van het filmpje. Volgens de club is er direct door stewards ingegrepen, waarna de apengeluiden niet meer zouden zijn gemaakt. ,,Vitesse distantieert zich ten zeerste van dit voorval. Voor dergelijk gedrag is absoluut geen ruimte in ons stadion."



Algemeen directeur Joost de Wit zegt dat Vitesse met de KNVB in contact is om 'dit gedrag de kop in te drukken'. De club wil met videobeelden de daders achterhalen en heeft een onderzoek ingesteld. ,,Vitesse, met een selectie met verschillende culturen, weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers binnen kan komen."