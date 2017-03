KNVB gaat praten met Van Gaal over Oranje

De huidige technisch directeur Hans van Breukelen wacht voor de zomer een tussentijdse evaluatie, zo is afgesproken in zijn contract. Die zal pittig zijn, na alles wat er in zijn eerste negen maanden in Zeist is gebeurd, met als voorlopig sluitstuk het ontslag afgelopen weekeinde van bondscoach Danny Blind.



Een nieuwe algemeen directeur laat ook langer op zich wachten dan gehoopt. De definitieve opvolger van Bert van Oostveen, die in september 2016 vertrok, krijgt de KNVB als het goed is eind dit jaar.