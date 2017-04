KNVB: Kampioensduel tussen Feyenoord en Excelsior niet in de Kuip

De KNVB ziet niets in de ideeën om Excelsior – Feyenoord op 7 mei in de Kuip te laten spelen. De interesse in de kampioenswedstrijd van de Rotterdamse koploper is enorm, terwijl Woudestein slechts 4500 toeschouwers kan herbergen.

Door Tim Niemantsverdriet

Niet alleen Feyenoord zou profiteren van een verhuizing naar de voetbaltempel in Rotterdam-Zuid. Excelsior kan financieel een flinke klapper maken, omdat de inkomsten uit de wedstrijdrecette vele malen hoger zullen zijn. Het zou het organisatorische karwei bovendien een stuk makkelijker maken, terwijl de kans op ongeregeldheden in de Kuip minder groot is.

De Kralingse club houdt zich op de vlakte in de discussie. ,,We hoeven hier denk ik helemaal niet over te praten”, zegt algemeen directeur Ferry de Haan. ,,Ik heb niet het idee dat het toegestaan zou worden.”