KNVB laat acht amateurclubs toernooi spelen om plek in derde klasse

De KNVB heeft een probleem omdat het het faillissement van zaterdag-hoofdklasser Haaglandia, al in september vorig jaar, over het hoofd had gezien. Daardoor kwam de bond bij de competitie-indelingen voor volgend seizoen een club tekort in verschillende afdelingen. Linschoten en Oegstgeest waren als verliezend nacompetitie-finalisten eerder al aangewezen om een beslissingswedstrijd te spelen voor een plek in de derde klasse.