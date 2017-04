KNVB: PSV-Ajax blijft gewoon op zondag 23 april

'We hebben met de clubs afspraken gemaakt over het competitieprogramma, en daar wordt aan vastgehouden,' aldus de bond in een verklaring. Ajax-trainer Peter Bosz zei vrijdag al dat wat hem betreft het duel tussen PSV en Ajax een dag wordt opgeschoven. In De Telegraaf zei een woordvoerder van de KNVB dat dat bespreekbaar was, maar PSV's algemeen directeur Toon Gerbrands liet vandaag via social media weten dat uitstel niet aan de orde is.



,,De regels zijn duidelijk, als een club op donderdag in de Europa League speelt gaat een wedstrijd van de zaterdag naar de zondag. Het is pijnlijk dat iemand van de KNVB nu roept dat het een optie is. Ze hebben geen overleg gehad met ons. De gemeente is erbij betrokken, net als justitie. Ze vegen nu hun eigen straatje schoon en proberen de bal bij ons te leggen. Ongepast'', aldus Gerbrands.