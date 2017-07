KNVB raakt achterop met videoarbitrage door hoge kosten

,,We hebben daar het geld niet voor. Het kost zo'n 2,5 miljoen euro aan techniek en bemensing om het systeem met videoarbiters uit te rollen in onze competitie'', zei interim-directeur Jean-Paul Decossaux.

In het komende seizoen wordt alleen bij de Johan Cruijff Schaal, in het bekertoernooi en de play-offs gebruikgemaakt van scheidsrechters die op tv-beelden meekijken en bij bepalende spelmomenten kunnen ingrijpen.

,,Niemand twijfelt aan het nut van de videoarbiter, dat heeft de Confederations Cup wel weer bewezen'', zei Decossaux. ,,Het is jammer dat we als voorloper op dit gebied nu aan alle kanten worden gepasseerd. We gaan er stapsgewijs mee verder. Hopelijk kunnen we het systeem over een jaar wel helemaal uitrollen in ons betaalde voetbal."