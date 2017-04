KNVB wil Advocaat dinsdag presenteren

De opvolger van Danny Blind heeft nog volop werk bij zijn werkgever Fenerbahçe. Advocaat bevestigde officieel dat hij Ruud Gullit heeft benaderd als assistent. ,,Maar dat is nog niet rond'', zegt Advocaat. ,,Net zoals ik zelf ook nog altijd geen contract heb getekend bij de KNVB.''



Op 31 mei speelt Oranje een oefenwedstrijd tegen Marokko. Diezelfde avond hoopt Advocaat de bekerfinale van Turkije te spelen. Na de 2-2 in de heenwedstrijd tegen Basaksehir is die kans reëel. Op 4 juni speelt Oranje een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust, maar dan is er ook in Turkije nog een competitieprogramma.



Op 9 juni bij het WK-kwalificatieduel met Luxemburg in Rotterdam heeft Advocaat zijn handen wel vrij. ,,Maar ik maak sowieso de klus af bij Fenerbahçe.’’