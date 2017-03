KNVB zwaait vier voetbalsters uit

Eerste 'Nieuwe Cruijff' Sjoerd Ruiter (65) overleden

30 maart Voormalig Ajax-speler Sjoerd Ruiter is deze week op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een herseninfarct. Ruiter lag al enige tijd in het ziekenhuis. Daar blies hij in de nacht van dinsdag op woensdag zijn laatste adem uit.